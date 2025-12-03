Inquadrare l’infinito a Mozzo incontro con il fotografo Paolo Gianfrate

Bergamonews.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggiare a piedi, in bicicletta. Ma anche fotografare è un modo “lento” per affrontare un viaggio. Fotografare – con il proprio smartphone o con una macchina fotografica – non vuol dire scattare immagini a più non posso. Bensì permettere al proprio sguardo di incontrare il paesaggio, le costruzioni e le persone, dando di essi la propria visione. Tanto intima quanto aperta al mondo. Sarà la fotografia di viaggio e il fotografare, rigorosamente slow, l’argomento centrale dell’incontroInquadrare l’infinito. La fotografia di viaggio” con il fotografo  Paolo Gianfrate, in dialogo con  Andrea Guerini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Inquadrare L8217infinito Mozzo Incontro