Inquadrare l’infinito a Mozzo incontro con il fotografo Paolo Gianfrate

Viaggiare a piedi, in bicicletta. Ma anche fotografare è un modo “lento” per affrontare un viaggio. Fotografare – con il proprio smartphone o con una macchina fotografica – non vuol dire scattare immagini a più non posso. Bensì permettere al proprio sguardo di incontrare il paesaggio, le costruzioni e le persone, dando di essi la propria visione. Tanto intima quanto aperta al mondo. Sarà la fotografia di viaggio e il fotografare, rigorosamente slow, l’argomento centrale dell’incontro “Inquadrare l’infinito. La fotografia di viaggio” con il fotografo Paolo Gianfrate, in dialogo con Andrea Guerini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it