Inondazioni in Indonesia sale il bilancio | 800 morti e 650 dispersi

(Adnkronos) – È salito a oltre 800 morti il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni e dalle frane che hanno colpito l’Indonesia. Lo ha annunciato l’Agenzia nazionale per la gestione delle calamità naturali spiegando che più di 650 persone risultano ancora disperse. L’ultimo aggiornamento stima il bilancio delle vittime a 804 morti, con oltre 570mila . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inondazioni in Indonesia, sale il bilancio: 800 morti e 650 dispersi

