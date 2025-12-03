Infortunio Vlahovic l’attaccante ha deciso | si opera! Intervento a Londra o in Finlandia già stilata la tabella del suo rientro | tutti i dettagli

Infortunio Vlahovic, il serbo andrà sotto i ferri per ricucire l’adduttore: stop di tre mesi per ridurre rischi di ricaduta, operazione in Finlandia o a Londra. Si è sciolta ogni riserva sul trattamento dell’infortunio di Dusan Vlahovic. Dopo giorni di consulti e valutazioni, l’attaccante serbo, supportato dal parere dello staff medico della Juventus, ha preso la decisione più drastica e risolutiva: andare sotto i ferri. Il problema, una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’ adduttore lungo di sinistra rimediata contro il Cagliari, richiede un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, l’attaccante ha deciso: si opera! Intervento a Londra o in Finlandia, già stilata la tabella del suo rientro: tutti i dettagli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calciomercato.it. . #VLAHOVIC, E ORA? Che cosa succede con il rinnovo dopo l'infortunio del bomber della #Juventus A cura di Alessio Lento - facebook.com Vai su Facebook

?“Infortunio #Vlahovic paragonabile a quelli subìti da De Bruyne e Lukaku. I tempi di recupero…” Vai su X

“Infortunio Vlahovic paragonabile a quelli subìti da De Bruyne e Lukaku. I tempi di recupero…” - Queste le sue parole: “L’infortunio di Vlahovic è paragonabile a quelli subìti da De Bruyne e Lukaku. Da msn.com

Infortunio Vlahovic, il bollettino medico ufficiale della Juventus: ecco le sue condizioni e quando tornerà in campo - Infortunio Vlahovic | Durante l'ultima gara di campionato dei bianconeri contro il Cagliari all'Allianz Stadium, Dusan Vlahovic è uscito dal campo per un ... Secondo news-sports.it

L’infortunio di Vlahovic è serio: lesione di alto grado. Quante partite salta l’attaccante della Juve - L'esito degli esami strumentali è stato tutt'altro che positivo per Dusan Vlahovic, che sarà costretto a fermarsi a lungo a causa di una lesione di alto ... Lo riporta fanpage.it

Infortunio Vlahovic, l'esito degli esami, il comunicato: quanto starà fuori l'attaccante della Juventus - La Juventus ha comunicato l'esito degli esami svolti da Dusan Vlahovic: i tempi di recupero per l'attaccante, tutti i dettagli sulle sue condizioni. Lo riporta ilbianconero.com

Infortunio Vlahovic, l'esperto: "Vi spiego se l'operazione conviene e le cause. Colpa anche dei calendari" - tendinea dell’adduttore sinistro per l'attaccante della Juve: il dottor Vitali, medico ortopedico specializzato in traumatologia sportiva, chiarisce da co ... msn.com scrive

Juventus, Vlahovic si opera? La decisione dopo l'infortunio - L'attaccante della Juventus è alle prese con l'infortunio rimediato nell'ultima giornata di Serie A contro il Cagliari, partita vinta per 2- Come scrive msn.com