Infortunio Lukaku la rivelazione del ds del Napoli Manna | Sta lavorando per…

Inter News 24 Infortunio Lukaku, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna fa una rivelazione importante. Ecco quando tornerà in campo. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset poco prima della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha così parlato proprio della competizione e anche del ritorno in campo di Romelu Lukaku. CLICCA QUI PER LE ULTIME SULL’INTER OBIETTIVI DEL NAPOLI – « Stiamo lavorando per essere in corsa in tutte le competizioni. I quarti di finale della Coppa Italia ci mancano da cinque anni. Scelte di Conte? Noi abbiamo dei giocatori che hanno giocato meno ma che meritano di avere una possibilità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lukaku, la rivelazione del ds del Napoli Manna: «Sta lavorando per…»

Approfondisci con queste news

Rientro in campo: BIG ROM A BUON PUNTO MA UN FATTORE PREOCCUPA Secondo 'Il Mattino', infatti, Lukaku avrebbe recuperato dal suo infortunio muscolare, ma la condizione fisica non sarebbe ancora ottimale Il belga non avrebbe ancora raggiunt Vai su Facebook

IL MATTINO - Napoli, Lukaku ancora out, infortunio guarito, ma è fuori forma fisica ift.tt/N98RdWc Vai su X

Napoli Juve: torna Lukaku per il big match del Maradona? Le sue condizioni e a chi invece dovrà rinunciare Conte. Il punto dall’infermeria azzurra - Il punto sugli infortunati azzurri La settimana della verità è iniziata. Segnala juventusnews24.com

Lukaku è tornato ma Conte punta su Hojlund - Il lungo periodo di riabilitazione, svolto in Belgio dopo il grave infortunio muscolare subito durante il ritiro precampionato, è ormai terminato. Si legge su ansa.it

Lukaku accelera: atteso a Napoli tra un mese, vuole rientrare in Supercoppa - Però che sensazioni strane, in questi pomeriggi che non passano mai, palestra e piscina, terapie e noia, e manco un pallone da abbracciare per portarselo a letto come un bimbo innamorato del calcio. Come scrive gazzetta.it

Napoli, infortunio Lukaku: continuano le terapie in Belgio, ecco quando torna - Ancora in Belgio, Romelu Lukaku è alle prese con le terapie che lo riporteranno in campo dopo il brutto infortunio muscolare rimediato la scorsa estate. Lo riporta ilmattino.it

Napoli, infortunio Lukaku. L'agente Pastorello: «Tra un po' sarà a disposizione di Conte» - A parlare è il suo agente Pastorello: «Per chi conosce Romelu non è una sorpresa: è un ragazzo con una forza di volontà e una determinazione speciali, poi è ... Lo riporta ilmattino.it

De Bruyne come Lukaku, infortunio pesante e stop lunghissimo: come cambia il Napoli - Kevin De Bruyne termina in anticipo il 2025 per infortunio: l’esito degli esami è spietato, i tempi di recupero saranno lunghissimi Dopo lo stop lunghissimo di Romelu Lukaku, arriva un’altra mazzata ... Segnala calciomercato.it