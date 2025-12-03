Infortunio Gatti | quali partite della Juve salta il centrale bianconero dopo lo stop Che tegola per gli scontri diretti

Infortunio Gatti, stop di oltre un mese per la lesione del menisco. Il difensore salta le sfide decisive con Napoli e Roma, un’emergenza in difesa per Spalletti. La lesione al menisco di Federico Gatti ha portato una pessima notizia nel quartier generale della Juventus. Con una prognosi di stop di oltre un mese, il difensore si appresta a saltare l’intero ciclo di partite tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026. L’assenza di Gatti rappresenta una tegola pesantissima, specialmente in vista degli scontri diretti. Il difensore bianconero salterà con certezza il big match contro il Napoli e la sfida interna contro la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Gatti: quali partite della Juve salta il centrale bianconero dopo lo stop. Che tegola per gli scontri diretti

