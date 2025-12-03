Infortunio Gatti piove sul bagnato in casa Juve Spalletti svela le condizioni del difensore | Ha sentito uno scrocchio dentro il ginocchio

Infortunio Gatti, Spalletti svela i dettagli del problema al ginocchio: il difensore ha sentito uno scrocchio, l’allenatore non si sbilancia in attesa degli esami. La vittoria in Coppa Italia contro l’ Udinese è stata fondamentale per il passaggio del turno, ma la gioia per l’accesso ai quarti è stata oscurata dall’ansia per le condizioni di Federico Gatti. Il difensore centrale, appena rientrato in campo da titolare dopo aver smaltito la gastroenterite, si è infortunato nuovamente al 55? minuto della gara, costringendo Luciano Spalletti a un immediato cambio tattico (con l’ingresso di Locatelli e il ritorno di Koopmeiners in difesa). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Gatti, piove sul bagnato in casa Juve. Spalletti svela le condizioni del difensore: «Ha sentito uno scrocchio dentro il ginocchio»

