Infortunio Gatti Juventus in emergenza totale! Lesione del menisco per il difensore verrà operato nei prossimi giorni L’esito ufficiale degli esami al J Medical

Infortunio Gatti, Juventus in emergenza totale! Brutte notizie per i bianconeri: lesione del menisco per il difensore che dovrà operarsi La vittoria per 2-0 sull'Udinese ha consegnato alla Juventus i quarti di finale di Coppa Italia, ma anche uno dei bollettini medici più pesanti dell'intera stagione. Il successo all'Allianz Stadium è stato oscurato dall'infortunio di .

Esami terminati per Federico #Gatti al J Medical: si attende l’esito dell’infortunio ? Vai su X

Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese porta con sé anche la nota amara dell’infortunio di Federico Gatti. Il difensore è uscito a testa china e zoppicando a inizio ripresa per un problema al ginocchio. Che preoccupa: https://fanpa.ge/LC1F8 - facebook.com Vai su Facebook

