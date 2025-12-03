Infortunio Gatti il difensore in stampelle al J Medical | ora gli esami dopo la distorsione al ginocchio rimediata in Juve Udinese – VIDEO
di Marco Baridon Infortunio Gatti, il centrale è al J Medical dopo la distorsione al ginocchio: la Juve teme lesioni, il responso medico è atteso nelle prossime ore. (inviato al J Medical) – La Juventus vive ore di apprensione totale dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro l’ Udinese. La vittoria per 2-0 è stata amaramente offuscata dall’infortunio di Federico Gatti, costretto a lasciare il campo al 55? minuto per un problema al ginocchio. Il difensore, appena rientrato titolare dopo aver superato un attacco di gastroenterite, è entrato in mattinata al J Medical in stampelle per sottoporsi agli accertamenti strumentali che forniranno un quadro chiaro delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
