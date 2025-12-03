Inter News 24 Infortunio Gatti, arrivano brutte notizie dal J Medical. C’è la lesione del menisco e sarà necessaria l’operazione. Ecco i tempi di recupero del difensore. La vittoria per 2-0 in Coppa Italia contro l’Udinese ha garantito il passaggio ai quarti di finale, ma la Juventus è stata costretta a pagare un conto salatissimo. Il sorriso per il risultato si è spento di fronte al bollettino medico diffuso in mattinata dal club bianconero: il difensore Federico Gatti dovrà fermarsi per una lesione al menisco, privando la squadra di un altro pilastro difensivo in un momento cruciale. Il difensore centrale, classe 1998, era stato costretto a lasciare il campo al 54° minuto della sfida serale, dopo aver avvertito un forte dolore al ginocchio destro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Gatti, c’è lesione del menisco: necessaria l’operazione. I tempi di recupero