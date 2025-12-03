Infortunio Gatti c’è lesione del menisco | necessaria l’operazione I tempi di recupero
Inter News 24 Infortunio Gatti, arrivano brutte notizie dal J Medical. C’è la lesione del menisco e sarà necessaria l’operazione. Ecco i tempi di recupero del difensore. La vittoria per 2-0 in Coppa Italia contro l’Udinese ha garantito il passaggio ai quarti di finale, ma la Juventus è stata costretta a pagare un conto salatissimo. Il sorriso per il risultato si è spento di fronte al bollettino medico diffuso in mattinata dal club bianconero: il difensore Federico Gatti dovrà fermarsi per una lesione al menisco, privando la squadra di un altro pilastro difensivo in un momento cruciale. Il difensore centrale, classe 1998, era stato costretto a lasciare il campo al 54° minuto della sfida serale, dopo aver avvertito un forte dolore al ginocchio destro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Esami terminati per Federico #Gatti al J Medical: si attende l’esito dell’infortunio ? Vai su X
Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese porta con sé anche la nota amara dell’infortunio di Federico Gatti. Il difensore è uscito a testa china e zoppicando a inizio ripresa per un problema al ginocchio. Che preoccupa: https://fanpa.ge/LC1F8 - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Gatti: lesione del menisco per il difensore, verrà operato nei prossimi giorni. L’esito ufficiale degli esami al J Medical - Il difensore dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gar ... Si legge su juventusnews24.com
FLASH | Juventus, infortunio Gatti: lesione del menisco, sarà operato! - Il difensore bianconero, infatti, si è sottoposto agli esami strumentali presso ... Segnala fantamaster.it
Infortunio Federico Gatti, l'esito degli esami al ginocchio: lesione al menisco, sarà operato, i tempi di recupero - Il comunicato della Juventus sulle condizioni di Federico Gatti dopo l'infortunio al ginocchio: cosa si è fatto il difensore bianconero. Segnala ilbianconero.com
JUVENTUS - Lesione del menisco mediale per Gatti, salta il Napoli, la nota dei bianconeri - Il difensore della Juventus si è sottoposto agli esami strumentali al J Medical dopo l'infortunio rimediato in ... Da napolimagazine.com
Infortunio Gatti, il difensore in stampelle al J Medical: ora gli esami dopo la distorsione al ginocchio rimediata in Juve Udinese – VIDEO - Infortunio Gatti, il centrale è al J Medical dopo la distorsione al ginocchio: la Juve teme lesioni, il responso medico è atteso nelle prossime ore (inviato al J Medical) – La Juventus vive ore di app ... Secondo juventusnews24.com
La Juventus perde anche Gatti: lesione del menisco, sarà operato - Lesione del menisco per Federico Gatti, sarà operato nei prossimi giorni. Da corriere.it