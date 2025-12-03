Infortunio Gatti brutto stop per il difensore bianconero | il messaggio social della Juventus per uno dei suoi leader – FOTO
Infortunio Gatti, il difensore ha la rottura del menisco e sarà operato. La Juventus lo saluta: il suo stop è una tegola pesantissima per la difesa. È arrivata la diagnosi definitiva che conferma i timori della Juventus. Il difensore Federico Gatti ha riportato la rottura del menisco mediale del ginocchio destro e dovrà essere operato nei prossimi giorni. La sua assenza, prevista per oltre un mese, è un colpo durissimo per Luciano Spalletti, costretto a reinventare la difesa in vista degli impegni decisivi. Il club bianconero ha voluto dare il suo sostegno al giocatore. Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, la Juventus ha pubblicato un messaggio di incoraggiamento per il suo numero 4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
