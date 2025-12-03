Infortunio Gatti brutto infortunio per il difensore bianconero | il messaggio social della Juventus per uno dei suoi leader – FOTO
Infortunio Gatti, il difensore ha la rottura del menisco e sarà operato. La Juventus lo saluta: il suo stop è una tegola pesantissima per la difesa. È arrivata la diagnosi definitiva che conferma i timori della Juventus. Il difensore Federico Gatti ha riportato la rottura del menisco mediale del ginocchio destro e dovrà essere operato nei prossimi giorni. La sua assenza, prevista per oltre un mese, è un colpo durissimo per Luciano Spalletti, costretto a reinventare la difesa in vista degli impegni decisivi. Il club bianconero ha voluto dare il suo sostegno al giocatore. Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, la Juventus ha pubblicato un messaggio di incoraggiamento per il suo numero 4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gatti costretto all’operazione, il 2025 è finito: la nota Juve sull’infortunio - facebook.com Vai su Facebook
Juve, infortunio Gatti: lesione del menisco. Sarà out almeno un mese #SkySport #Juventus #Gatti #SerieA Vai su X
Juventus, infortunio Gatti: lesione al menisco. Dovrà essere operato - Tegola per la Juventus: Federico Gatti ha subìto un brutto infortunio che, secondo gli approfondimenti radiologici, ha evidenziato una lesione del menisco ... Si legge su msn.com
Infortunio Gatti, ancora brutte notizie per la Juventus - Infortunio Gatti, ancora brutte notizie per la Juventus, Nei prossimi giorni altri esami strumentali per capire meglio il problema. sportpaper.it scrive
Juventus, guaio Gatti: infortunio e operazione. Quanto starà fuori - Tegola in casa Juventus con il difensore Federico Gatti costretto a fermarsi e operarsi per un infortunio. Segnala newsmondo.it
Infortunio Gatti, Juventus in emergenza totale! Lesione del menisco per il difensore, verrà operato nei prossimi giorni. L’esito ufficiale degli esami al J Medical - Brutte notizie per i bianconeri: lesione del menisco per il difensore che dovrà operarsi La vittoria per 2- Scrive calcionews24.com
L’infortunio di Gatti, si è fatto male da solo. Spalletti: “Ha sentito uno scrocchio nel ginocchio” - Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese porta cons é anche la nota amara dell'infortunio di Federico Gatti ... Scrive fanpage.it
FLASH | Juventus-Udinese, apprensione per Gatti: infortunio al ginocchio - Infortunio Gatti – Brutte notizie per la Juventus, grande apprensione nel secondo tempo dell’ottavo di Coppa Italia contro l’Udinese. fantamaster.it scrive