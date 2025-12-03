Infortunio Fofana | fuori per almeno due partite Ecco di che cosa si tratta

Brutte notizie per il Milan direttamente da Allegri: si ferma per infortunio il centrocampista Fofana. Ecco cosa ha da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Infortunio Fofana: fuori per almeno due partite. Ecco di che cosa si tratta

Altre letture consigliate

INFORTUNIO FOFANA: INGUINE A RISCHIO! #InfortunioFofana #ACMilan #SerieA #CoppaItalia #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

#MilanLazio, #infortunio all'inguine per @YFofana19_: dentro @RLC | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieAEniLive @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fofana #LoftusCheek Vai su X

Cabal, nuovo infortunio: lesione muscolare, fuori almeno un mese - Un altro duro colpo per l’ex Verona, alla sua prima partita da titolare dopo aver praticamente saltato tutta la scorsa stagione per la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, e relativa ... Come scrive repubblica.it

Roma, arrivederci Ferguson: l'infortunio lo terrà fuori (almeno) fino alla sosta - Evan Ferguson dovrà fermarsi proprio sul più bello, quando sembrava vicino a riprendersi un posto da titolare nella Roma. Da m.tuttomercatoweb.com

Cagliari: lesione del crociato, Belotti fuori almeno sei mesi - Più grave del previsto l'infortunio dell'attaccante del Cagliari Andrea Belotti dopo lo scontro ieri con il portiere dell'Inter Martinez. Secondo ansa.it

De Bruyne fuori 3 mesi, il bollettino sull’infortunio è una batosta per il Napoli: quando torna - Lo stop sarà piuttosto lungo a causa della lesione di alto grado al bicipite femorale, almeno tre mesi di ... Lo riporta fanpage.it

Kevin De Bruyne, l'infortunio è serio: almeno tre mesi di stop, il 2025 è già finito. Per Antonio Conte ora è emergenza - Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra Il Napoli perde Kevin De ... Lo riporta leggo.it