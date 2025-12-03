Infortunio Dybala non c’è pace per la Joya! Nuova frenata e futuro in bilico a Roma | i giallorossi attendono la svolta intanto lui si ferma ancora per la febbre

Infortunio Dybala, non c’è pace per la Joya! Tra stop fisici, rendimento in calo e il nodo rinnovo: si complica il futuro a Roma dell’argentino Non c’è pace per Paulo Dybala. L’ultimo contrattempo è una febbre che lo ha rallentato ieri, l’ennesimo ostacolo in una stagione finora tormentata e priva di continuità. La Joya doveva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Dybala, non c’è pace per la Joya! Nuova frenata e futuro in bilico a Roma: i giallorossi attendono la svolta, intanto lui si ferma ancora per la febbre

