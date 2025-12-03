Infortunio Dybala non c’è pace per la Joya! Nuova frenata e futuro in bilico a Roma | i giallorossi attendono la svolta intanto lui si ferma ancora per la febbre

Calcionews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Dybala, non c’è pace per la Joya! Tra stop fisici, rendimento in calo e il nodo rinnovo: si complica il futuro a Roma dell’argentino Non c’è pace per Paulo Dybala. L’ultimo contrattempo è una febbre che lo ha rallentato ieri, l’ennesimo ostacolo in una stagione finora tormentata e priva di continuità. La Joya doveva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio dybala non c8217232 pace per la joya nuova frenata e futuro in bilico a roma i giallorossi attendono la svolta intanto lui si ferma ancora per la febbre

© Calcionews24.com - Infortunio Dybala, non c’è pace per la Joya! Nuova frenata e futuro in bilico a Roma: i giallorossi attendono la svolta, intanto lui si ferma ancora per la febbre

Approfondisci con queste news

infortunio dybala c8217232 paceInfortuni e solo due gol. La Roma riflette: Dybala deve svoltare - La Roma riflette: Dybala deve svoltare - Riporta marione.net

Infortunio Dybala, l’argentino potrebbe tornare proprio per la sfida col Cagliari: le ultime - Infortunio Dybala, l’argentino della Roma potrebbe tornare a disposizione di Gasperini proprio per la sfida col Cagliari Cresce l’attesa tra i tifosi della Roma per il rientro in campo di Paulo Dybala ... Si legge su cagliarinews24.com

Roma, infortunio Dybala: c’è la data del ritorno in campo - Buone notizie dall'infermeria della Roma in merito all'infortunio di Dybala. Come scrive fantamaster.it

infortunio dybala c8217232 paceRoma, infortunio Dybala: ecco la data del ritorno in campo - Buone notizie dall'infermeria della Roma in merito al ko muscolare di Dybala. Da fantamaster.it

Infortunio Dybala, esami confermano la lesione/ Quando rientra? (4 novembre 2025) - L’infortunio Dybala è già il secondo della stagione dopo quello subito alla terza giornata in una maniera simile, ovvero tirando un calcio di punizione, e che aveva portato a non partecipare al derby ... Da ilsussidiario.net

Ansia Roma: Dybala sbaglia il rigore e si fa male. Gasperini: “È una cosa più grave” | Come sta e i tempi di recupero - Perché Paulo stava giocando con qualità e condizione, purtroppo si è infortunato e cercheremo di recuperarlo velocemente perché lui ci fa alzare il ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Dybala C8217232 Pace