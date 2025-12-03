Infortunati Sampdoria si ferma Bellemo | il centrocampista ko dopo gli esami! I dettagli

Infortunati Sampdoria, stop per Bellemo: il centrocampista blucerchiato ko dopo gli esami! Tutti i dettagli La Sampdoria deve fronteggiare un nuovo contrattempo muscolare alla vigilia di due sfide delicate di Serie B. L’ultimo stop riguarda Alessandro Bellemo, alle prese con un fastidio al polpaccio sinistro che desta non poche preoccupazioni. Esami e tempi di recupero . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

