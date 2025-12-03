Infortunati Juve | domani Gatti e Vlahovic saranno operati! Aggiornamenti importanti sulle condizioni dei due bianconeri cosa filtra

Infortunati Juve: domani verranno operati Gatti e Vlahovic dopo i rispettivi infortuni! Aggiornamenti sulle condizioni dei due bianconeri. Sarà un giovedì campale per lo staff medico della Juve, una giornata segnata sul calendario con il circoletto rosso non per una partita, ma per due appuntamenti in sala operatoria che definiranno i tempi di recupero di due pilastri della rosa. Domani, 4 dicembre, la Vecchia Signora vivrà una sorta di “doppio turno” chirurgico in giro per l’Europa: Federico Gatti e Dusan Vlahovic si opereranno a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Lo riporta Sky. Mattinata a Lione: Gatti ripara il menisco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve: domani Gatti e Vlahovic saranno operati! Aggiornamenti importanti sulle condizioni dei due bianconeri, cosa filtra

Scopri altri approfondimenti

Continua l'emergenza infortunati per la Juventus: dopo Vlahovic, ora anche Gatti - facebook.com Vai su Facebook

Infortunati #Juventus Il punto dalla Continassa Vai su X

Per la Juventus è emergenza infortuni: anche Gatti deve operarsi. E dicembre sarà un mese di fuoco - Assenza pesante per la Juventus, impegnata in un mese di dicembre da fuoco: Napoli, Bologna, Roma e Pisa in campionato, oltre al Pafos in Champions League. Da ilfattoquotidiano.it

Gatti infortunato, Juve sos difesa: ko anche il terzo centrale. Cosa è successo - Un’altra serata complicata e legata agli infortuni per la Juventus, costretta a fare i conti con l’ennesima tegola in difesa. tuttosport.com scrive

Infortunati Juve: da Bremer a Rugani passando per l’influenzato Gatti. Stilata la tabella con tutti i rientri, il punto dall’infermeria - Rugani tornerà non prima di metà dicembre Arrivano aggiornamenti agrodolci dall’infermeria del ... Riporta juventusnews24.com

Juventus, Gatti che guaio: dopo Rugani e Vlahovic nuovo ko, trovato sostituto sul mercato - Gatti infortunatosi contro l'Udinese, dovrà operarsi e tornerà solo l'anno prossimo, Comolli pensa a Christensen del Barcellona per la difesa della Juventus ... Da sport.virgilio.it

Comunicato Juve: rottura del menisco mediale per Gatti, nei prossimi giorni l’operazione (Video e foto). Squadra a riposo - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato il bollettino medico sulle condizioni di Federico Gatti: "Federico Gatti, sostituito durante ... Si legge su tuttojuve.com

Juve, brutte notizie per Gatti: si è rotto il menisco e sarà costretto a fermarsi per un mese - Brutta tegola per la Juventus, pochi giorni dopo lo stop di Dusan Vlahovic, che rientrerà in campo. Scrive tuttomercatoweb.com