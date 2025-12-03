Influenza Campitiello | Non ricorrerla ma anticiparla vacciniamoci
(Adnkronos) – "L'obiettivo è non rincorrere l'influenza, ma anticiparla. Quest'anno il virus è arrivato in anticipo e noi dobbiamo correre di più per prevenire l'influenza: proteggerci vaccinandoci. Ricordiamo che è fondamentale per le categorie a rischio: anziani, fragili e i bambini. Dobbiamo pensare ad un Ssn pro-attivo, la prevenzione è il miglior farmaco per vivere . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondisci con queste news
Ministero della Salute. . Segui in diretta streaming la presentazione del nuovo spot istituzionale della campagna nazionale sulla vaccinazione antinfluenzale 2025-2026, realizzato dal Ministero della Salute con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria d - facebook.com Vai su Facebook
Influenza, Campitiello: "Non ricorrerla ma anticiparla, vacciniamoci" - Quest'anno il virus è arrivato in anticipo e noi dobbiamo correre di più per prevenire l'influenza: protegg ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Influenza in Italia, ecco le segnalazioni arrivate fino ad oggi al ministero della Salute - Che chiarisce: “In questo momento non c’è ufficialità di infezioni da H3N2 (influenza ... Riporta quotidiano.net
Influenza. Campitiello: “In calo vaccinazione over 65 ma dobbiamo proteggere anziani” - Il Capo Dipartimento della Prevenzione del Ministero commenta i dati negativi sulla vaccinazione antinfluenzale degli anziani della scorsa stagione. Secondo quotidianosanita.it
Influenza. Campitiello: “Non dobbiamo preoccuparci ma prepararci. Il medico resti il punto di riferimento, non ‘dottor Google’” - Il Direttore del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute invita alla prudenza e alla prevenzione in vista della stagione influenzale. Riporta quotidianosanita.it
Influenza australiana o Covid? Sintomi, differenze e come distinguerli. Vaia: «Virus respiratori pericolosi» - «Finché non la gestiamo non possiamo sapere come andrà, ma sicuramente l'influenza fa più paura quando parliamo di anziani e fragili, categorie che dobbiamo assolutamente proteggere con la campagna di ... Scrive ilmessaggero.it
Campitiello (Salute): misure efficaci contro Covid, influenza aviaria e Dengue - 19, dell’influenza aviaria e della Dengue, vogliamo rassicurare la popolazione sulla continua efficacia delle misure adottate e ... ilsole24ore.com scrive