Infastidito da un cantiere incendia container e Comune di Gioia Tauro

Riteneva di aver subito un torto dal Comune di Gioia Tauro relativo all'attività del cantiere edile che sta realizzando la nuova pista ciclabile della città della Piana. Per questo ha appiccato due incendi dolosi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Prima ha dato fuoco a un container adibito a deposito attrezzi che si trovava all'interno del cantiere. Subito dopo, con la propria auto, ha raggiunto l'ufficio tributi del Comune e, davanti alle telecamere dell'amministrazione, ha cosparso i locali di benzina durante l'orario di apertura al pubblico. L'incendio ha provocato significativi danni alla struttura nonché l'evacuazione dei dipendenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Infastidito da un cantiere, incendia container e Comune di Gioia Tauro

