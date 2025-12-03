Infarto fatale in cella ad Ariano Irpino | confermata la causa naturale del decesso di un detenuto

Nella serata odierna, 3 dicembre 2025, è stata eseguita, presso l'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, l'autopsia sul corpo di un detenuto di 34 anni, trovato privo di vita nel suo letto all'interno della cella del carcere Pasquale Campanello.Il decesso dell'uomo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

