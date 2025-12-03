Infarto a 27 anni dopo aver ignorato un sintomo comune | fate attenzione a questo

L'immagine di una giovane donna in salute, con tutta la vita davanti, difficilmente si associa a una crisi cardiaca. Eppure, per Neena Chauhan, il giorno in cui aveva solo 27 anni è diventato il più spaventoso della sua esistenza. Per settimane, quel segnale insistente che aveva attribuito a una banale stanchezza, si è trasformato in un'emergenza che l'ha portata a un passo dall'arresto cardiaco. La sua storia, raccontata al Birmingham Live, è un monito potente su come il nostro corpo possa inviare messaggi cruciali che spesso scegliamo di ignorare.

