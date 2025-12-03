Inditex, la proprietaria di marchi come Zara e Stradivarius, ha nominato i membri del nuovo Consiglio consultivo internazionale e scelto come presidente Enrico Letta. Sarà l’ex premier italiano a guidare l’organo creato recentemente dalla multinazionale spagnola della moda. La decisione di crearlo è arrivata dopo l’ingresso nel capitale della start-up Theker Robotics. Il Consiglio consultivo internazionale, infatti, avrà il compito di riunire i diversi profili «internazionali di prestigio». Le nuove figure forniranno consulenze e analisi al cda e alla direzione di Inditex. Del nuovo Consiglio fanno parte anche l’economista Taeho Bark, ministro del Commercio della COrea del Sud tra il 2011 e il 2013, Simon Fraser, diplomatico britannico, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores e Marcos Troyjo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Inditex, Letta presidente del Consiglio consultivo internazionale