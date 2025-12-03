Indebitati per i regali di Natale alcuni lavoratori italiani | Una vita a rate

Le testimonianze a "È Sempre Cartabianca" di chi ha richiesto un prestito o un finanziamento per affrontare le spese quotidiane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Indebitati per i regali di Natale, alcuni lavoratori italiani: "Una vita a rate"

