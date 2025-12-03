Indagine Mps già in fumo oltre 3,3 miliardi di valore

Un crollo da 3,3 miliardi di euro di capitalizzazione di Borsa. Questo è il valore andato in fumo sui mercati a ieri sera, dopo la rivelazione delle indagini della Procura di Milano sulla scalata di Mps a Mediobanca. Anche ieri, il titolo di Siena ha perso in Piazza Affari il 3,7% a 7,62 euro. Mentre lo scorso mercoledì, ultima chiusura prima della rivelazione dell'inchiesta diffusa dal Corriere della Sera a mercati aperti, il titolo valeva 8,72 euro. Per gli azionisti si tratta di una perdita del 12,6% in pochi giorni e la cosa riguarda anche indirettamente i contribuenti, visto che il ministero dell'Economia è azionista con il 4,8 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Indagine Mps, già in fumo oltre 3,3 miliardi di valore

