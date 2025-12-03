Indagine frode UE Mogherini | piena fiducia nella giustizia

BRUXELLES, 03 DIC – “Per quanto riguarda la procedura di istituzione dell’Accademia diplomatica dell’Ue, ho chiarito la mia posizione con gli inquirenti che agiscono per conto della Procura europea. Nella sua lunga tradizione, l’Accademia ha sempre applicato e continuerà ad applicare i più elevati standard di integrità ed equità“. Lo dichiara Federica Mogherini. “Da tre. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Indagine frode UE, Mogherini: “piena fiducia nella giustizia”

