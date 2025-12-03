Clemente non cambia mai, da vecchio democristiano che valuta la gratitudine politica in poltrone e strapuntini. Mastella sente aria di “sòla” e avvisa il presidente Fico, che lui ha sostenuto spendendosi, a quanto pare, in modo massiccio. Ma la formazione della nuova giunta regionale della Campania inizia sotto i peggiori auspici. “Immaginare che chi si è gettato nella mischia di una massacrante campagna elettorale, mettendoci la faccia e raccogliendo i consensi, sia a prescindere fuori dalla Giunta a favore di chi era comodamente in poltrona, è un’ingiustizia politica. La mia lealtà politica verso il presidente Fico resta intatta per ora e per dopo, ma lo stop per la Giunta a consiglieri e candidati mi vede in profondo e radicale disaccordo “, ha fatto sapere il leader di Noi di Centro e sindaco di Benevento Clemente Mastell a, all’indomani di una franca conversazione avuta con il presidente eletto della Regione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Incorreggibile Mastella. Gli negano le poltrone e minaccia Fico: "Ci ho messo la faccia, sul tavolo anche il mio nome"