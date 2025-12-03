Incontro Putin-Witkoff Cremlino | Ok a parte del piano di pace ma no intesa su territori oggi delegazione Usa da Zelensky

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha definito i colloqui come "utili, costruttivi e sostanziali". Ha riferito che alcune proposte statunitensi "appaiono più o meno accettabili", mentre altre "non piacciono affatto" e dovranno essere oggetto di discussione L'incontro tra Putin, W. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

