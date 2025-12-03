Incontro Putin-Witkoff Cremlino | Ok a parte del piano di pace ma no intesa su territori oggi delegazione Usa da Zelensky

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha definito i colloqui come "utili, costruttivi e sostanziali". Ha riferito che alcune proposte statunitensi "appaiono più o meno accettabili", mentre altre "non piacciono affatto" e dovranno essere oggetto di discussione L'incontro tra Putin, W. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Putin-Witkoff, Cremlino: "Ok a parte del piano di pace, ma no intesa su territori", oggi delegazione Usa da Zelensky

News recenti che potrebbero piacerti

UCRAINA I Sono terminati, dopo quasi cinque ore, i colloqui al Cremlino tra Putin, l'inviato speciale Usa Witkoff e Jared Kushner, genero di Donald Trump. Per il consigliere del presidente russo, Dmitriev, l'incontro è stato "produttivo" #ANSA . - facebook.com Vai su Facebook

L'inviato speciale di Trump è a Mosca dove incontrerà il presidente russo (e domani Zelensky). Prima dell'incontro, Putin attacca l'Ue accusandola di "ostacolare gli sforzi di pace dell'amministrazione statunitense" Vai su X

L'inviato Usa Witkoff al Cremlino da Putin, le immagini dell'incontro - Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff. Si legge su msn.com

Russia-Ucraina: a Mosca cinque ore di colloqui tra Putin e Witkoff, ma ancora nessun accordo - I colloqui sono stati definiti "utili e costruttivi" dalla parte russa, ma l'accordo per porre fine alla guerra ancora s ... Riporta panorama.it

Ucraina: in corso l'incontro di Witkoff e Kushner con Putin a Mosca - Il presidente russo: 'Se l'Europa vuole la guerra, siamo pronti: sta cercando di impedire agli Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta' (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Guerra in Ucraina, le notizie del 3 dicembre |Putin vede Witkoff: "Pronti se l’Europa vuole la guerra" - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Secondo tg.la7.it

Guerra Ucraina, concluso dopo 5 ore vertice tra Putin, Witkoff e Kushner. Cremlino: «Con Usa manca accordo sui territori» - In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone ... ilmessaggero.it scrive

Ucraina, iniziati i colloqui fra Putin e Witkoff al Cremlino - Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto al Cremlino l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff per discutere l'accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Riporta libero.it