Incontro Putin-Witkoff al Cremlino nessun accordo sui territori occupati

Nessun accordo è stato raggiunto il 2 dicembre sulla spinosa questione dei territori occupati dall’esercito russo in Ucraina durante un incontro a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato statunitense Steve Witkoff. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Incontro Putin-Witkoff al Cremlino, nessun accordo sui territori occupati

