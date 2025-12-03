Incontrerà Gesù e magari troverà un difetto anche a lui | l’omelia del parroco durante il funerale di Pietrangeli

“Amava avere l’ultima parola e finalmente potrà dirla al Signore”. Si è chiusa così l’omelia di Don Renzo Del Vecchio durante il funerale in forma privata di Nicola Pietrangeli che si è svolto nella Chiesa della Gran Madre di Dio di Ponte Milvio, qualche ora dopo la commemorazione sul campo a lui dedicato al Foro Italico. “Io non ho conosciuto Nicola, ne ho sentito parlare in questi giorni ma ho pensato più all’uomo che al personaggio, nel senso positivo del termine. Ho pensato all’uomo nel momento in cui rimaneva da solo e ho immaginato di stare con lui nei momenti di grande paura e solitudine, consolandolo laddove ce ne fosse bisogno”, ha dichiarato il parroco durante il suo discorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

