Incipit Pupi Avati racconta Reinnamorarsi

Il regista firma un libro pubblicato da Solferino in cui racconta come si è rinnamorato in vecchiaia della propria moglie. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incipit, Pupi Avati racconta "Reinnamorarsi"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incipit, Pupi Avati racconta "Reinnamorarsi" - Il regista firma un libro pubblicato da Solferino in cui racconta come si è rinnamorato in vecchiaia della propria moglie. Come scrive tg24.sky.it

Pupi Avati: "Una vera amicizia è come l'amore: gratuito e mai motivabile" - Il regista torna in libreria con "Rinnamorarsi", un pamphlet in cui racconta come in vecchiaia si sia nuovamente innamorato della moglie. Si legge su tg24.sky.it

Pupi Avati, 'sono più vulnerabile, per questo migliore' - Ma sono molti di meno coloro che dicono di essersi innamorati di nuovo della stessa ... ansa.it scrive

"In arte Pupi", Cine34 racconta Avati - Fa piacere che Cine 34, il canale Mediaset dedicato al cinema italiano, abbia deciso di riproporre una parte dei tanti film di Pupi Avati. Si legge su avvenire.it