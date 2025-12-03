incidente sulla cisa camion intraversato e perdita di gasolio chiusa la statale

Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara), 3 dicembre 2025 – La strada statale 62 della Cisa è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di Villafranca in Lunigiana a causa di un incidente. Un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha colpito un segnale stradale e si è intraversato sulla carreggiata perdendo gasolio. Non sono coinvolti altri veicoli. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

