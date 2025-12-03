Incidente sulla Cisa camion intraversato e perdita di gasolio Chiusa la statale
Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara), 3 dicembre 2025 – La strada statale 62 della Cisa è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di Villafranca in Lunigiana a causa di un incidente. Un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha colpito un segnale stradale e si è intraversato sulla carreggiata perdendo gasolio. Non sono coinvolti altri veicoli. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
MUORE A 18 IN UN INCIDENTE IN SCOOTER Un grave incidente stradale ha spezzato ieri pomeriggio la vita di Francesco Ajdini, 18 anni, nato a Montecchio e residente a Gattatico. L’impatto è avvenuto poco dopo le 16 lungo la statale della Cisa, nel centro - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Cisa, camion intraversato e perdita di gasolio. Chiusa la statale - Carrara), 3 dicembre 2025 – La strada statale 62 della Cisa è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di Villafranca in Lunigiana a causa di un ... Si legge su lanazione.it
Camion si intraversa lungo carreggiata, bloccata la Fi-Pi-Li - Li dove un mezzo pesante ha perso il controllo e si é intraversato bloccando completamente la strada. Lo riporta gonews.it
Camion sfonda il guard rail e si intraversa: chiusa la Fi-Pi-Li a Lastra a Signa - Sempre nella giornata del 24 novembre un altro mezzo pesante si è intraversato sulla Bretella della Firenze Mare ... Da msn.com