Incidente sul lavoro alla Montello | muore operaio di 27 anni
Bergamo, 3 dicembre 2025 - Ancora morte sul lavoro in Lombardia. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio alla Montello Spa di Montello, nel Bergamasco. Un operaio di 27 anni è morto attorno alle 17,30 mentre era all'opera in una buca di carico, dove sarebbe stato colpito da alcuni detriti. L'operaio era un manutentore esterno all'azienda bergamasca specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici. Sul posto il personale sanitario del 118, che non ha però potuto far nulla per salvare la vita al ventisettenne. Per i rilievi e per ricostruire la dinamica di questa ennesima tragedia su lavoro sono intervenuti i carabinieri di Bergamo e i tecnici di Ats. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
