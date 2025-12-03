Incidente sul lavoro alla Montello | morto operaio di 27 anni
Bergamo, 3 dicembre 2025 - Ancora morte sul lavoro in Lombardia. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio alla Montello Spa di Montello, nel Bergamasco. Chi è la vittima, il matrimonio meno di un anno fa. Un operaio di 27 anni è morto attorno alle 17,30 mentre era all'opera in una buca di carico, dove sarebbe stato colpito da alcuni detriti. La vittima è un giovane immigrato marocchino abitante nel Bresciano a Pian Camuno. Era in Italia da otto anni, era sposato da meno di 12 mesi e due settimane fa era stato raggiunto dalla moglie a Pian Camuno. L'operaio era un manutentore esterno all'azienda bergamasca specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
