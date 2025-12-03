Incidente sul lavoro a Bergamo morto operaio 27enne

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio, intorno alle 17.30, a Montello, in provincia di Bergamo. La vittima è un operaio di 27 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’infortunio, avvenuto nel sito della ‘Montello’, azienda che si occupa di recupero e riciclo di materiali plastici. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Ats, i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Incidente sul lavoro a Bergamo, morto operaio 27enne

Leggi anche questi approfondimenti

+++Sassari, giovane operaio schiacciato da un muletto+++ L’incidente sul lavoro in un’azienda edile - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sul lavoro, un camionista di 61 anni muore schiacciato dal muletto mentre trasportava del materiale in una ditta a Gessate, nel Milanese Vai su X

Bergamo, operaio 27enne muore trascinato dentro un macchinario: stava facendo manutenzione al nastro trasportatore - Un operaio marocchino di 27 anni è morto durante la manutenzione di un macchinario alla Montello Spa. Da ilfattoquotidiano.it

Montello, incidente mortale sul lavoro: perde la vita operaio di 27 anni - 30 circa di mercoledì 3 dicembre un operaio di 27 anni è morto alla Montello. bergamonews.it scrive

Incidente sul lavoro nel Bergamasco, operaio 27enne muore colpito dai detriti a Montello - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sul lavoro nel Bergamasco, operaio 27enne muore colpito dai detriti a Montello ... Si legge su tg24.sky.it

Operaio manutentore 27enne morto alla Spa di Montello a Bergamo, schiacciato da nastro trasportatore - Tragedia sul lavoro a Montello (Bergamo): un operaio manutentore di 27 anni è morto, schiacciato da un nastro trasportatore della Spa ... virgilio.it scrive

Incidente sul lavoro alla Montello: muore operaio di 27 anni - Un operaio di 27 anni è morto attorno alle 17,30 mentre era all'opera in una buca di carico, dove sarebbe stato colpito da alcuni detriti . Secondo msn.com

Bergamo, morto operaio di 27 anni: colpito da detriti, lavorava in una buca di carico - Un operaio di 27 anni è morto attorno alle 17,30 mentre era all'opera in una buca di ... Segnala msn.com