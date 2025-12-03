Incidente spaventoso il camion resta in bilico così | il video da brividi
Il freddo tagliente del vento invernale e il silenzio interrotto solo dal rumore del traffico: così iniziano spesso le storie di paura e coraggio che restano impresse nella memoria di chi le vive. Un camionista, immerso nella monotonia della strada, non avrebbe mai immaginato che una giornata normale potesse trasformarsi in un’esperienza di puro terrore. Ogni curva, ogni tratto ghiacciato può diventare insidioso quando le condizioni atmosferiche mettono a dura prova la sicurezza stradale, e questo camionista lo ha imparato nel modo più difficile. Leggi anche: Incidente mortale, auto contro camion: muore 22enne Mentre il sole scivola lentamente dietro le colline e le ombre si allungano sulle carreggiate, spesso si percepisce il senso di fragilità che accompagna chi guida mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Spaventoso incidente nel Bresciano. Pompieri e ambulanze sul posto - facebook.com Vai su Facebook
Auto si schianta sotto il rimorchio di un tir: spaventoso incidente sulla Provinciale - Incidente spettacolare in via Sant’Antonio: una Skoda si incastra sotto un tir che arriva dalla direzione opposta. bresciatoday.it scrive
Camion cede su un ponte provvisorio e resta sospeso sul greto del Cerusa: operaio 40enne vivo per miracolo - Un operaio di 40 anni è sopravvissuto per miracolo a un incidente sul lavoro sul greto del fiume Cerusa. Secondo fanpage.it
Un treno travolge un camion carico di pere: l’incidente (spaventoso) ripreso dalle telecamere - Le telecamere di sicurezza di un passaggio a livello nella provincia olandese di Gelderland hanno catturato un momento spettacolare quanto preoccupante: un treno ha travolto un camion che trasportava ... Come scrive video.corriere.it