Il freddo tagliente del vento invernale e il silenzio interrotto solo dal rumore del traffico: così iniziano spesso le storie di paura e coraggio che restano impresse nella memoria di chi le vive. Un camionista, immerso nella monotonia della strada, non avrebbe mai immaginato che una giornata normale potesse trasformarsi in un'esperienza di puro terrore. Ogni curva, ogni tratto ghiacciato può diventare insidioso quando le condizioni atmosferiche mettono a dura prova la sicurezza stradale, e questo camionista lo ha imparato nel modo più difficile. Mentre il sole scivola lentamente dietro le colline e le ombre si allungano sulle carreggiate, spesso si percepisce il senso di fragilità che accompagna chi guida mezzi pesanti.

© Thesocialpost.it - Incidente spaventoso, il camion resta in bilico così: il video, da brividi