Incidente prima del ponte un ferito grave all' Angelo in elicottero
In un incidente a Chioggia verso le 18, prima del ponte Translagunare, un uomo è rimasto ferito seriamente e ha raggiunto l'ospedale all'Angelo di Mestre in elicottero. È successo oggi, 3 dicembre, nello schianto tra due macchine la peggio l'ha avuta il 61enne, incastrato nell'abitacolo. Una coda. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
