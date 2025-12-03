Incidente prima del ponte un ferito grave all' Angelo in elicottero

In un incidente a Chioggia verso le 18, prima del ponte Translagunare, un uomo è rimasto ferito seriamente e ha raggiunto l'ospedale all'Angelo di Mestre in elicottero. È successo oggi, 3 dicembre, nello schianto tra due macchine la peggio l'ha avuta il 61enne, incastrato nell'abitacolo. Una coda. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it