Incidente a Piacenza lite in strada tra automobilisti degenera in rissa e rapina

Due uomini dell'Est denunciati per rapina dopo aver aggredito e derubato un automobilista piacentino a seguito di un incidente stradale.

Da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro #Caorso #Piacenza #incidente #RadioBruno #2dicembre Vai su X

Viabilità ancora in tilt in Valbisagno a causa del grave incidente avvenuto la scorsa notte in Lungobisagno Istria, all'altezza di Staglieno. Il traffico è deviato su via Piacenza in direzione monte, mentre in direzione mare scorre su una sola corsia. Aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Piacenza, lite in strada tra automobilisti degenera in rissa e rapina - Due uomini dell’Est denunciati per rapina dopo aver aggredito e derubato un automobilista piacentino a seguito di un incidente stradale. Lo riporta virgilio.it

Dramatic accident on the Cremona-Piacenza railway line: car falls from overpass, two injured - Incidente sui binari a Polignano di Caorso: auto precipita dal cavalcavia, due giovani feriti, uno in condizioni critiche. notizie.it scrive

Piacenza, auto precipita dal cavalcavia e finisce sui binari della linea per Cremona: «Due feriti gravi, il treno si è fermato a pochi metri» - Un 29enne e un 34enne che avevano finito il turno di lavoro nella logistica sono caduti sulla linea ferroviaria: trasportati a Parma e a Cremona ... Scrive corrieredibologna.corriere.it