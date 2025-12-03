Incidente a Ostia | anziano investito da motociclista muore in ospedale dopo due settimane di agonia

Antonio Vargiu è morto. L'uomo, 86 anni, è stato investito a Ostia il 18 novembre da un 19enne che si trovava a bordo di una moto Keeway. Travolto intorno alle 8 in via Mar Rosso all'altezza del civico 19, l'anziano è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Grassi. Il suo cuore ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it