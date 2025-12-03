Incidente a Milano automobilista investe un pedone | grave un uomo

Milanotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un forte impatto, poi l'arrivo dei soccorsi a sirene spiegate e la corsa in ospedale. Un uomo di 35 anni è stato travolto da un automobilista nella tarda serata di martedì 2 dicembre a Milano. Il pedone ha riportato gravi ferite. L'arrivo dei soccorritori La chiamata al numero unico per le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

incidente milano automobilista investeIncidente a Milano, automobilista investe un pedone: grave un uomo - Un uomo di 35 anni è stato travolto da un automobilista nella tarda serata di martedì 2 dicembre a Milano. Da milanotoday.it

incidente milano automobilista investeIncidente a Civate, Suv investe un branco cinghiali dopo il tunnel del Monte Barro e si scontra con un'auto: morti tre animali, feriti i passeggeri - Lo schianto nella tarda serata di domenica, con la superstrada 36, che collega Milano alla Valtellina, assediata dal traffico di rientro dalle località di lago e di montagna. Lo riporta milano.corriere.it

Ragazzo di 19 anni morto in un incidente in viale Fulvio Testi a Milano, cosa rischiano i due conducenti - it cosa rischiano dal punto di vista legale i due automobilisti coinvolti nell'incidente del 16 novembre ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Milano Automobilista Investe