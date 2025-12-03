Incidente a Bucine grave una donna di 47 anni

La centrale 118 dell'Asl Toscana sud est si è attivata nel tardo pomeriggio di oggi per un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale 540 all'altezza di Bucine. Due le auto che si sono scontrate intorno alle 18,45. Sul posto i soccorsi con l'intervento di un'ambulanza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Incidente a Bucine, grave una donna di 47 anni

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente stradale sulla SP540 a Bucine, grave 47enne Vai su Facebook

Incidente sulla Lecce-Brindisi: grave donna incinta, muore la bimba che aveva in grembo - Triste il bilancio dell’incidente che venerdì sera ha coinvolto due automobili e un ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Incidente sulla SS613 a Torchiarolo: donna incinta estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Due feriti gravi - Un grave incidente stradale si è verificato sulla SS613 a Torchiarolo, coinvolgendo due auto e un camion. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Incidente a Borghesiana, scontro tra furgone e due auto: grave una donna - Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi stradali e la gestione del ... Scrive romatoday.it