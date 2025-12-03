Inchiesta Ue Mogherini e Sannino tornano liberi L’ex alta rappresentante | Ho chiarito tutto Intanto l’ambasciatore si dimette

Sarebbe stata una talpa interna al Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) ad aver dato il via all’inchiesta che due giorni fa ha travolto l’ex alta rappresentante Ue, Federica Mogherini, l’ambasciatore Stefano Sannino e il dirigente del Collegio d’Europa di Bruges, Cesare Zegretti, indagati per il presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici europei. Rilasciati senza condizioni dopo l’interrogatorio fiume. I tre sono stati interrogati fino a tarda notte martedì e quindi rilasciati “senza alcuna condizione”, dato che non esiste pericolo di fuga, ha reso noto la Procura europea (Eppo) che indaga dopo la segnalazione ricevuta dall’Ufficio antifrode dell’Unione europea (Olaf). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Inchiesta Ue, Mogherini e Sannino tornano liberi. L’ex alta rappresentante: “Ho chiarito tutto”. Intanto l’ambasciatore si dimette

