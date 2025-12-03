Inchiesta su fondi Ue rilasciati Mogherini Sannino e Zegretti accusati di frode negli appalti e corruzione | Non c' è rischio di fuga

Sono accusati anche di conflitto di interessi e violazione del segreto professionale Sono stati rilasciati gli interrogatori Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nell'inchiesta sui fondi Ue. I tre sono stati rimessi in libertà perché secondo la procura europea non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta su fondi Ue, rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, accusati di frode negli appalti e corruzione: "Non c'è rischio di fuga"

