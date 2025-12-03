Inchiesta su fondi Ue rilasciati Mogherini Sannino e Zegretti accusati di frode negli appalti e corruzione | Non c' è rischio di fuga

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono accusati anche di conflitto di interessi e violazione del segreto professionale Sono stati rilasciati gli interrogatori Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nell'inchiesta sui fondi Ue. I tre sono stati rimessi in libertà perché secondo la procura europea non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

inchiesta su fondi ue rilasciati mogherini sannino e zegretti accusati di frode negli appalti e corruzione non c 232 rischio di fuga

© Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta su fondi Ue, rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, accusati di frode negli appalti e corruzione: "Non c'è rischio di fuga"

Leggi anche questi approfondimenti

inchiesta fondi ue rilasciatiRilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici Ue - Rilasciati perché “non ritenuti a rischio di fuga”, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti restano al centro dell’inchiesta della procura europea sulla gestione dell’appalto per la Euro ... Lo riporta ilfoglio.it

inchiesta fondi ue rilasciatiMogherini e Sannino rilasciati: cosa sappiamo dell'inchiesta che ha travolto l'ex ministro e l'ex ambasciatore - L'indagine riguarda una presunta frode nell'uso dei fondi Ue per il progetto per l'Accademia diplomatica dell'Unione europea ... europa.today.it scrive

inchiesta fondi ue rilasciatiUe, scandalo sui fondi per i giovani diplomatici - Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scanda ... Scrive corrieredellacalabria.it

inchiesta fondi ue rilasciatiInchiesta sui fondi Ue, Federica Mogherini rilasciata nella notte - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera è stata rilasciata intorno all’1 di notte. Scrive tg24.sky.it

inchiesta fondi ue rilasciatiInchiesta fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati dopo l’interrogatorio - La rettrice del Collegio d’Europa, ex Alta rappresentante per la politica estera e l’ambasciatore, ex direttore gener ... Come scrive msn.com

inchiesta fondi ue rilasciatiInchiesta su fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino - Federica Mogherini e Stefano Sannino, fermati ieri dalle autorità del Belgio nel contesto di un'indagine avviata dalla Procura europea, sono stati rilasciati insieme ala terza persona co ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Fondi Ue Rilasciati