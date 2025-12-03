Inchiesta su fondi Ue rilasciati Mogherini e Sannino

Webmagazine24.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) –  Federica Mogherini e Stefano Sannino, fermati ieri dalle autorità del Belgio nel contesto di un'indagine avviata dalla Procura europea, sono stati rilasciati insieme ala terza persona coinvolta. Lo rende noto la stessa Procura in un comunicato.  "Dopo essere stati interrogati dalla Polizia giudiziaria federale belga (Fgp West-Vlaanderen), i tre individui – si legge . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

inchiesta fondi ue rilasciatiInchiesta fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati dopo l’interrogatorio - Federica Mogherini e Stefano Sannino sono stati rilasciati dopo un interrogatorio. Come scrive lapresse.it

inchiesta fondi ue rilasciatiRilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici Ue - Rilasciati perché “non ritenuti a rischio di fuga”, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti restano al centro dell’inchiesta della procura europea sulla gestione dell’appalto per la Euro ... Scrive ilfoglio.it

inchiesta fondi ue rilasciatiInchiesta su fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino - Federica Mogherini e Stefano Sannino, fermati ieri dalle autorità del Belgio nel contesto di un'indagine avviata dalla Procura europea, sono stati rilasciati insieme ala terza persona co ... Scrive reggiotv.it

inchiesta fondi ue rilasciatiUe, scandalo sui fondi per i giovani diplomatici - Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scanda ... Si legge su corrieredellacalabria.it

inchiesta fondi ue rilasciatiPresunta frode ai danni dell'Ue: Mogherini, Sannino e Zegretti tornano in libertà dopo gli interrogatori - Dopo gli interrogatori della Procura europea, gli ex vertici diplomatici italiani coinvolti nell’inchiesta sui fondi per la formazione Ue vengono rilasciati, mentre continuano le verifiche su presunti ... Da notizie.it

inchiesta fondi ue rilasciatiMogherini e Sannino rilasciati dopo l'interrogatorio - Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scanda ... Si legge su ilroma.net

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Fondi Ue Rilasciati