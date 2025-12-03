Inchiesta su fondi Ue rilasciati Mogherini e Sannino

(Adnkronos) – Federica Mogherini e Stefano Sannino, fermati ieri dalle autorità del Belgio nel contesto di un'indagine avviata dalla Procura europea, sono stati rilasciati insieme ala terza persona coinvolta. Lo rende noto la stessa Procura in un comunicato. "Dopo essere stati interrogati dalla Polizia giudiziaria federale belga (Fgp West-Vlaanderen), i tre individui – si legge . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Argomenti simili trattati di recente

Inchiesta su fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino fermati in Belgio Un’inchiesta in Belgio sull’uso improprio di fondi Ue ha portato a perquisizioni al Servizio europeo per l’azione esterna e al Collegio d’Europa di Bruges, con sequestro di docum - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - #Bruxelles, presunta #frode sui fondi #Ue, fermati l'ex ministra Federica #Mogherini e l'ex ambasciatore Stefano #Sannino. L'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che Vai su X

Inchiesta fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati dopo l’interrogatorio - Federica Mogherini e Stefano Sannino sono stati rilasciati dopo un interrogatorio. Come scrive lapresse.it

Rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici Ue - Rilasciati perché “non ritenuti a rischio di fuga”, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti restano al centro dell’inchiesta della procura europea sulla gestione dell’appalto per la Euro ... Scrive ilfoglio.it

Inchiesta su fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino - Federica Mogherini e Stefano Sannino, fermati ieri dalle autorità del Belgio nel contesto di un'indagine avviata dalla Procura europea, sono stati rilasciati insieme ala terza persona co ... Scrive reggiotv.it

Ue, scandalo sui fondi per i giovani diplomatici - Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scanda ... Si legge su corrieredellacalabria.it

Presunta frode ai danni dell'Ue: Mogherini, Sannino e Zegretti tornano in libertà dopo gli interrogatori - Dopo gli interrogatori della Procura europea, gli ex vertici diplomatici italiani coinvolti nell’inchiesta sui fondi per la formazione Ue vengono rilasciati, mentre continuano le verifiche su presunti ... Da notizie.it

Mogherini e Sannino rilasciati dopo l'interrogatorio - Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scanda ... Si legge su ilroma.net