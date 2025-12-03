Inchiesta su fondi Ue Procura | rilasciati nella notte Federica Mogherini e Stefano Sannino

Fuori anche Cesare Zegretti. I tre indagati sono stati liberati perché non considerati a rischio fuga. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta su fondi Ue, Procura: rilasciati nella notte Federica Mogherini e Stefano Sannino

