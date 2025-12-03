Inchiesta su fondi Ue Mogherini | Ho chiarito la mia posizione | Sannino lascia il suo incarico alla Commissione

L'ex Alta rappresentante e l'ambasciatore sono stati rilasciati. Tornato in libertà anche Zegretti. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta su fondi Ue, Mogherini: "Ho chiarito la mia posizione" | Sannino lascia il suo incarico alla Commissione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Inchiesta fondi Ue: rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti dopo gli interrogatori L'ex Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, l'ex segretario generale del Seae Stefano Sannino e il dirigente Cesare Zegretti sono stati rilasciati dopo essere stati interrogati - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #Inchiesta fondi Ue, rilasciati nella notte #Mogherini e #Sannino #3dicembre #FedericaMogherini #corruzione #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X

Inchiesta sui fondi Ue: rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti. Restano accuse - Erano stati fermati ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha coinvolto il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa. Secondo tg24.sky.it

Inchiesta sui fondi Ue: rilasciati Mogherini e Sannino - L'inchiesta si riferisce al bando di gara per un programma di formazione affidato dall'Unione nel 2021 al Collegio d'Europa di Bruges di cui l'ex Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue è r ... Da msn.com

Inchieste Ue, Mogherini: 'Chiarita la mia posizione'. Sannino lascia il Seae: 'Fiducia nella giustizia' - Ho piena fiducia nel sistema giudiziario e confido che la correttezza ... Secondo ansa.it

Procura Ue,inchiesta su Mogherini-Sannino nata da denuncia - L'inchiesta che coinvolge l'ex alta rappresentante Ue, Federica Mogherini, l'ambasciatore Stefano Sannino e il dirigente del Collegio d'Europa di Bruges, Cesare Zegretti, sul presunto uso improprio di ... ansa.it scrive

Mogherini e Sannino rilasciati nella notte: la Procura Ue indaga sul caso fondi - Mogherini, Sannino e Zegretti sono stati rilasciati dopo gli interrogatori nell’inchiesta della Procura Ue su presunte frodi ... Secondo lanotiziagiornale.it

L'inchiesta Ue su Mogherini e Sannino nata da un esposto Qatargate - L'inchiesta che coinvolge l'ex alta rappresentante Ue Mogherini e l'ambasciatore Sannino sul presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici europei ha avuto origine da un esposto pr ... Secondo altarimini.it