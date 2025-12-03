Inchiesta su fondi Ue Mogherini | Ho chiarito la mia posizione | Sannino lascia il suo incarico alla Commissione

Tgcom24.mediaset.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Alta rappresentante e l'ambasciatore sono stati rilasciati. Tornato in libertà anche Zegretti. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

inchiesta su fondi ue mogherini ho chiarito la mia posizione sannino lascia il suo incarico alla commissione

© Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta su fondi Ue, Mogherini: "Ho chiarito la mia posizione" | Sannino lascia il suo incarico alla Commissione

Altri contenuti sullo stesso argomento

inchiesta fondi ue mogheriniInchiesta sui fondi Ue: rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti. Restano accuse - Erano stati fermati ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha coinvolto il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa. Secondo tg24.sky.it

inchiesta fondi ue mogheriniInchiesta sui fondi Ue: rilasciati Mogherini e Sannino - L'inchiesta si riferisce al bando di gara per un programma di formazione affidato dall'Unione nel 2021 al Collegio d'Europa di Bruges di cui l'ex Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue è r ... Da msn.com

Inchieste Ue, Mogherini: 'Chiarita la mia posizione'. Sannino lascia il Seae: 'Fiducia nella giustizia' - Ho piena fiducia nel sistema giudiziario e confido che la correttezza ... Secondo ansa.it

inchiesta fondi ue mogheriniProcura Ue,inchiesta su Mogherini-Sannino nata da denuncia - L'inchiesta che coinvolge l'ex alta rappresentante Ue, Federica Mogherini, l'ambasciatore Stefano Sannino e il dirigente del Collegio d'Europa di Bruges, Cesare Zegretti, sul presunto uso improprio di ... ansa.it scrive

inchiesta fondi ue mogheriniMogherini e Sannino rilasciati nella notte: la Procura Ue indaga sul caso fondi - Mogherini, Sannino e Zegretti sono stati rilasciati dopo gli interrogatori nell’inchiesta della Procura Ue su presunte frodi ... Secondo lanotiziagiornale.it

inchiesta fondi ue mogheriniL'inchiesta Ue su Mogherini e Sannino nata da un esposto Qatargate - L'inchiesta che coinvolge l'ex alta rappresentante Ue Mogherini e l'ambasciatore Sannino sul presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici europei ha avuto origine da un esposto pr ... Secondo altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Fondi Ue Mogherini