Inchiesta Qatargate sì alla revoca dell' immunità per la dem Alessandra Moretti Salvata Gualmini
Dopo gli arresti di Federica Mogherini e Stefano Sannino, la commissione giuridica (Juri) del Parlamento europeo ha approvato la richiesta di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, esplosa nel dicembre del 2022 con gli. 🔗 Leggi su Today.it
