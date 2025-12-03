Inchiesta Qatargate sì alla revoca dell' immunità per la dem Alessandra Moretti Salvata Gualmini

Today.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli arresti di Federica Mogherini e Stefano Sannino, la commissione giuridica (Juri) del Parlamento europeo ha approvato la richiesta di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, esplosa nel dicembre del 2022 con gli. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

inchiesta qatargate s236 revocaQatargate, la commissione Giuridica revoca l’immunità ad Alessandra Moretti - Un 'sì' dell'Aula consegnerebbe Moretti alla giustizia belga per l'inchiesta sul Qatargate. Scrive eunews.it

inchiesta qatargate s236 revocaQatargate, il Parlamento europeo dà il primo ok alla revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti - Un 'sì' dell'Aula consegnerebbe Moretti alla giustizia belga per l'inchiesta sul Qatargate. Secondo eunews.it

inchiesta qatargate s236 revocaQatargate, primo sì di Strasburgo alla revoca dell’immunità per Moretti - Qatargate, primo sì del Parlamento europeo alla revoca dell'immunità per la deputata del Pd Alessandra Moretti. Riporta msn.com

inchiesta qatargate s236 revocaQatargate, primo sì del Pe per revocare l'immunità a Moretti - La commissione giuridica (Juri) del Parlamento Ue ha approvato la richiesta avanzata a marzo dalla procura del Belgio di revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessa ... Lo riporta tuttosport.com

inchiesta qatargate s236 revocaQatargate, primo sì del Parlamento Ue alla revoca dell'immunità di Moretti (Pd) - Decisioni opposte da parte della commissione giuridica dell'Eurocamera sulle due parlamentari dem. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

inchiesta qatargate s236 revocaQatargate: sì alla revoca dell’immunità all’europarlamentare del Pd Moretti, salvata Gualmini - Le due erano finite nel mirino della procura belga all’interno di una indagine per associazione a delinquere per una “corruzione delle istituzioni europee” ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Qatargate S236 Revoca