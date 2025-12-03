Inchiesta per corruzione in Ue rilasciati nella notte Federica Mogherini e l’ambasciatore Stefano Sannino

Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, fermati martedì nell’ambito di un’inchiesta su un presunto uso improprio di fondi europei. È quanto rende noto la Procura europea, alla guida delle indagini. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale ma i tre sono stati rilasciati perché “ non ritenuti a rischio di fuga “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

