Inchiesta Mogherini Belgio | l’analisi di un sistema fragile

L' inchiesta Mogherini Belgio, scoppiata dopo il fermo dell'ex Alto Rappresentante UE per presunte irregolarità nella gestione di fondi europei, ha riportato al centro dell'attenzione le profonde differenze tra i sistemi giudiziari degli Stati membri. Un tema che riemerge a due anni e mezzo dal Qatargate, vicenda che non ha ancora condotto a un processo vero e proprio e che continua ad alimentare interrogativi sulla coerenza dell'architettura giudiziaria dell'Unione europea. Secondo esperti del settore, i due casi presentano naturali differenze — il Qatargate fu gestito dalla procura di Bruxelles e riguardò direttamente membri del Parlamento europeo, mentre l' inchiesta Mogherini Belgio ha coinvolto un ente di formazione finanziato con fondi UE ed è condotta dalla Procura di Bruges e dalla Procura europea (EPPO).

