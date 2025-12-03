Inchiesta frode UE Kallas | ‘non deve offuscare l’ottimo lavoro degli altri’

BRUXELLES, 03 DIC – "Le accuse" mosse nel quadro dell'indagine sull'uso improprio dei fondi destinati ai giovani diplomatici europei "sono profondamente scioccanti, ma non devono in alcun modo offuscare l'ottimo lavoro che la stragrande maggioranza di voi svolge quotidianamente". Lo scrive l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ai dipendenti del Servizio europeo d'azione esterna (Seae), in.

