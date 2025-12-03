Inchiesta frode rilasciata Mogherini Qatargate la Ue salva Gualmini ma non la Moretti

Bruxelles, 3 divembre 2025 – Nelle ultime ore, la capitale della politica europea, Bruxelles, è divisa fra vecchi e nuovi scandali. Da una parte il fermo di martedì di Federica Mogherini, ex vicepresidente della Commissione europea e Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, per il suo presunto coinvolgimento in un caso di frode negli appalti pubblici. Dall’altra il voto di ieri mattina della commissione Juri del Parlamento europea sulla richiesta di revoca dell’immunità a due eurodeputate del Pd, Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, nell’ambito dello scandalo del Qatargate. Tajani commenta il fermo di Federica Mogherini: "Io sono garantista" Mogherini libera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inchiesta frode, rilasciata Mogherini. Qatargate, la Ue salva Gualmini ma non la Moretti

