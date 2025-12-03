Inchiesta fondi Ue rilasciati nella notte Mogherini e Sannino

L’inchiesta su una presunta frode sui fondi europei. Federica Mogherini, la rettrice del Collegio d’Europa ed ex alta rappresentante dell’Ue per la politica estera, fermata ieri, è stata rilasciata nella notte dopo gli interrogatori. Gli inquirenti avevano ipotizzato i reati di corruzione, conflitto d’interessi e violazione del segreto d’ufficio. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Inchiesta fondi Ue, rilasciati nella notte Mogherini e Sannino

