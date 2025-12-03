Inchiesta fondi Ue Mogherini e Sannino rilasciati nella notte dopo l’interrogatorio

Era da poco passata l’alba quando Bruxelles ha iniziato a mormorare di un blitz. Poi intorno alle 7.30 di ieri mattina le perquisizioni nelle aule del Collegio d’Europa, mentre nella capitale delle istituzioni Ue scattano i fermi dell’Alto ex rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini, e l’Alto funzionario della Commissione europea, l’ambasciatore Stefano Sannino. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inchiesta fondi Ue, Mogherini e Sannino rilasciati nella notte dopo l’interrogatorio

