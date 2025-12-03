Inchiesta fondi Ue Mogherini e Sannino rilasciati nella notte dopo l’interrogatorio

Ildifforme.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era da poco passata l’alba quando Bruxelles ha iniziato a mormorare di un blitz. Poi intorno alle 7.30 di ieri mattina le perquisizioni nelle aule del Collegio d’Europa, mentre nella capitale delle istituzioni Ue scattano i fermi dell’Alto ex rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini, e l’Alto funzionario della Commissione europea, l’ambasciatore Stefano Sannino. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

inchiesta fondi ue mogherini e sannino rilasciati nella notte dopo l8217interrogatorio

© Ildifforme.it - Inchiesta fondi Ue, Mogherini e Sannino rilasciati nella notte dopo l’interrogatorio

Argomenti simili trattati di recente

inchiesta fondi ue mogheriniInchiesta sui fondi Ue, Federica Mogherini rilasciata nella notte - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera è stata rilasciata intorno all’1 di notte. Scrive tg24.sky.it

inchiesta fondi ue mogheriniPerché Federica Mogherini è indagata: cosa c’è nell’inchiesta sui fondi per il Collegio d’Europa - L'ex Alta rappresentate dell'Ue per gli Affari esteri, Federica Mogherini, è stata fermata e interrogata ieri dalla Procura europea: è indagata in un ... fanpage.it scrive

inchiesta fondi ue mogheriniRilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici Ue - Rilasciati perché “non ritenuti a rischio di fuga”, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti restano al centro dell’inchiesta della procura europea sulla gestione dell’appalto per la Euro ... Segnala ilfoglio.it

inchiesta fondi ue mogheriniInchiesta fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati dopo l’interrogatorio - La rettrice del Collegio d’Europa, ex Alta rappresentante per la politica estera e l’ambasciatore, ex direttore gener ... Segnala msn.com

inchiesta fondi ue mogheriniMogherini e Sannino rilasciati: cosa sappiamo dell'inchiesta che ha travolto l'ex ministro e l'ex ambasciatore - L'indagine riguarda una presunta frode nell'uso dei fondi Ue per il progetto per l'Accademia diplomatica dell'Unione europea ... Lo riporta europa.today.it

inchiesta fondi ue mogherini«Frode sull’utilizzo dei fondi Ue». Mogherini fermata a Bruxelles - A tre anni quasi esatti dal Qatargate, lo scandalo di traffico di influenze che scosse ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Fondi Ue Mogherini